2021 deutlich weniger Falschgeld in Bayern entdeckt

Das Wetter in Bayern: Schnee und Regen, Höchstwerte 1 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und zeitweise Schnee, in tiefen Lagen auch Regen. Sehr lebhafter Wind. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. In der Nacht bewölkt, in den Bergen noch etwas Schnee. Tiefstwerte um minus 1 Grad. Morgen bewölkt und im Osten noch leichter Schneefall. Dienstag und Mittwoch teils bewölkt oder neblig, teils freundlich. In den Bergen auch Sonne. Tageshöchstwerte minus 4 bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 11:00 Uhr