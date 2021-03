2020 war laut DWD weltweit das zweitwärmste Jahr

Merkel will Integration von Zuwanderern voranbringen

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel will dafür sorgen, dass Zuwanderer in Deutschland leichter Fuß fassen. Nach dem Integrationsgipfel der Bundesregierung sagte Merkel, die Bundesrepublik sei ein vielfältiges Land. Und die Zugewanderten seien auch wirtschaftlich ein Plus für Deutschland. Sie appellierte an alle, die dauerhaft hier leben wollen, sich einbürgern zu lassen. Beim Integrationsgipfel hatte Merkel zuvor unter anderen mit Migrantenorganisationen und Wirtschaftsverbänden beraten. Dabei stellte sie den Aktionsplan der Regierung zur Integration vor. Er reicht von Hilfen für zuwandernde Fachkräfte in deren Heimatländern, über Unterstützung beim Deutschlernen bis hin zu mehr Chancengleichheit für Zuwanderer in Wirtschaft und öffentlichem Dienst. Die Opposition beklagte, dass die Regierung bei der Integration viel ankündigt, aber wenig umsetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2021 23:00 Uhr