2019 wurden so viele Wohnungen gebaut wie zuletzt 2001

Durchsuchungen wegen Hasskommentaren

München: Im Zusammenhang mit Hasskommentaren gegen den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat es am Vormittag bundesweit Durchsuchungen gegeben. Wie das Bayerische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilten, fand in Bayern eine großangelegte Razzia gegen sieben Beschuldigte statt. Dabei handelt es sich um sechs Männer und eine Frau im Alter von 23 bis 67 Jahren aus München, Nürnberg, Kempten, Kiefersfelden, Pocking im Landkreis Passau und den Landkreisen Dachau und Oberallgäu. An der bundesweiten Aktion waren elf Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften beteiligt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 14:00 Uhr