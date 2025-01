200.000 Menschen weltweit stecken sich jährlich mit Lepra an

Würzburg: In Deutschland ist die Infektionskrankheit Lepra nahezu vergessen, weltweit aber stecken sich noch immer 200.000 Menschen pro Jahr damit an. Die Hälfte von ihnen lebt in Indien. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer, schätzt das Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfswerk. Fortschritte meldent die Organisation aus Afrika: In Togo will sie Lepra bis 2031 ausrotten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 14:00 Uhr