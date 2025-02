20.000 Menschen demonstrieren in Regensburg gegen Zusammenarbeit mit AfD

Regensburg: In Bayern sind auch heute mehrere zehntausend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD zu demonstrieren. Allein in Regensburg kamen am Mittag nach Angaben der Polizei 20.000 Menschen zusammen. Die Veranstalter hatten mit 1.000 Teilnehmern gerechnet. Auch in anderen bayerischen Städten wie Nürnberg und Dachau sind Kundgebungen geplant. In Berlin läuft eine Protestveranstaltung vor dem Reichstagsgebäude. Auch hier werden 20.000 Teilnehmer erwartet, die später zur CDU-Zentrale ziehen wollen, um auch dort zu demonstrieren. Bei der Kundgebung soll unter anderen der Publizist Michel Friedman sprechen. Er war am Donnerstag aus Protest gegen die gemeinsame Abstimmung mit der AfD aus der CDU ausgetreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 16:00 Uhr