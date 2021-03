20.000 demonstrieren in Kassel gegen Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kassel: Über 20.000 Menschen haben nach Schätzung der Kasseler Polizei gegen die Corona-Politik in Deutschland demonstriert. Das waren mehr als dreimal soviele wie die Stadt genehmigt hatte. Viele Teilnehmer waren ohne Mund-Nase-Schutz unterwegs und hielten sich damit nicht an die Auflagen. Während der Kundgebung kam es zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten und der Polizei. Die Beamten griffen zu Schlagstöcken und Pfefferspray. Auch Wasserwerfer waren im Einsatz, es gab mehrere Festnahmen. Politisch waren die Teilnehmer der Demos kaum einzuordnen: So waren Regenbogenfahnen ebenso zu sehen wie Anhänger der Querdenken-Szene, Hippies und Impfgegner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 23:00 Uhr