20.000 besuchen Friedenskonzert vor dem Brandenburger Tor

Berlin: Vor dem Brandenburger Tor hat unter dem Motto "Sound of Peace" ein Solidaritätskonzert für die Ukraine begonnen. Die Polizei spricht momentan von 20.000 Besuchern. Bis zum Abend werden dort unter anderem Marius Müller-Westernhagen, Adel Tawil, David Garret, Peter Maffay und Sarah Connor auftreten. Außerdem die Bands Revolverheld, Silbermond, The Boss Hoss und Fury in the Slaughterhouse. Als Rednerin kam bereits die Frau des Bürgermeisters von Kiew, Natalia Klitschko, auf die Bühne. Sie sagte, es sei wichtig zu sehen, dass die ganze Welt für die Ukraine stehe. Danach sang sie selbst das Lied "Better Days". In Hamburg demonstrierten am Nachmittag die Menschen an der Binnenalster gegen den Krieg in der Ukraine. Die Polizei zählte 3.000 Teilnehmer, die Veranstalter 5.000. Ursprünglich angemeldet waren allerdings 20.000.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.03.2022 17:00 Uhr