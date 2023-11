2.000 Teilnehmer bei jüdisch-palästinensischer Demo in Köln Friedensdemo

Köln: Mindestens 2000 Menschen haben heute bei einer jüdisch-palästinensischen Friedensdemonstration ein Ende der Gewalt im Nahen Osten gefordert. Die Veranstaltung in Köln stand unter dem Motto "Solidarität mit allen Menschen, die vom Krieg betroffen sind". Organisiert wurde sie von der Gruppe "Jews and Palestinians for Peace", die betont, sie stehe auf der Seite der betroffenen Zivilisten. Man habe in Köln ausdrücklich auf Fahnen verzichtet. "Es gibt keine Lager, wir wollen Frieden", erklärte die Gruppe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 16:30 Uhr