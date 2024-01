2.000 Menschen protestieren vor Hamburger AfD-Parteizentrale

In Hamburg haben am Abend etwa 2.000 Menschen vor der AfD-Parteizentrale gegen Rechtsextremismus demonstriert. Und vor dem Bundeskanzleramt in Berlin forderten Demonstranten die Prüfung eines AfD-Verbots. Die Polizei sprach von einigen hundert Teilnehmern. Hintergrund der Aktionen sind Berichte über ein Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen, bei dem es um die massenhafte Ausweisung von Migranten gegangen sein soll. - Wirtschaftsminister Habeck rief beim Neujahrsempfang der Grünen im Hamburger Rathaus alle demokratischen Parteien dazu auf, gemeinsam gegen Populismus und Rechtsradikalismus einzutreten. Habeck warnte, Antidemokraten wollten die Republik ins Wanken bringen.

