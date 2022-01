2000 Demonstranten erinnern in Dessau an Oury Jalloh

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dessau-Roßlau: In Sachsen-Anhalt haben rund 2.000 Demonstranten an den Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh vor 17 Jahren erinnert. Sie forderten, die Umstände des Todes von Jalloh in einer Gefängniszelle zu klären. Der amtlichen Version zufolge hat sich der aus Sierra Leone stammende Asylbewerber - an Händen und Füßen gefesselt - auf einer feuerfesten Matratze selbst angezündet. Ein Sachverständiger war im November allerdings zu dem Schluss gekommen, dass Jalloh von Polizisten mit Benzin übergossen und angezündet wurde. .

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2022 00:00 Uhr