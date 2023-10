2.000 Autoposer kommen zu unangemeldeten Treffen im Landkreis München

München: Am Wochenende haben sich an mehreren Orten im Landkreis München rund 2.000 sogenannte Autoposer und eine große Anzahl von Zuschauern getroffen. Weil die Veranstaltungen in den Gewerbegebieten von Aschheim und Eching sowie am Feringasee bei Unterföhring gestern Abend nicht bei den Behörden angezeigt waren, wurden die Teilnehmer belehrt und erhielten Platzverweise. Außerdem ließ die Polizei Autos abschleppen. Dutzende Anzeigen wurden erstattet wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und bei der Zulassung der Wagen. Die Polizei hatte frühzeitig von der Aktion erfahren und war mit rund 150 Einsatzkräften vor Ort bei den Szenetreffen. Heute früh sammelten sich noch einmal etwa 50 Autoposer an der Raststätte Vaterstetten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 15:00 Uhr