200 Unternehmen rufen Regierungen zum Klimaschutz auf

Scharm el-Scheich: In einer gemeinsamen Erklärung appellieren 200 große Unternehmen an die Staaten der Welt, ihre Klimaziele einzuhalten. Die Regierungen müssten sich weiterhin verpflichten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, heißt es in der Erklärung, die von Firmen wie Ikea, Microsoft, Nestlé, Unilever und Bayer unterzeichnet wurde. Die 1,5 Grad seien nicht als Ziel zu betrachten, sondern als eine Grenze für eine lebenswerte Welt, sagte dazu die frühere irische Präsidentin Robinson beim Weltklimagipfel in Ägypten. Nach ihren Worten richtet sich der Aufruf der Unternehmen insbesondere an die G20, die sich nächste Woche auf Bali treffen. Unter den Unterzeichnern sind allerdings auch Firmen, die wegen negativer Umweltbilanzen umstritten sind.

