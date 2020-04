200 Soldaten in Bayern wegen Corona im Einsatz

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zur Bekämpfung des Coronavirus sind in Bayern derzeit rund 200 Soldaten im Einsatz. Etwas mehr als 100 von ihnen seien im Rahmen von Hilfeleistungen beispielsweise in Pflege- und Altenheimen eingesetzt, sagte ein Sprecher vom Landeskommando. Weitere 100 aktive Soldaten und Reservisten der Bundeswehr beraten demnach zivile Behörden und Stellen. Dazu zählten beispielsweise Krisenstäbe in Städten und Landkreisen. Zusätzliche knapp 100 Soldaten stehen für den Einsatz bereit. An 15 Orten im Freistaat waren die Soldaten zuletzt im Einsatz, besonders in der Oberpfalz und in Oberbayern. 35 Soldaten und damit die meisten sind derzeit in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Bamberg eingesetzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 14:15 Uhr