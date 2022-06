200 Menschen gedenken der Opfer des Zugunglücks von Burgrain

Nachrichtenarchiv - 07.06.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Mehr als 200 Menschen haben am Abend der fünf Todesopfer des Zugunglücks bei Burgrain gedacht. Die Gedenkfeier wurde wegen der zwei verstorbenen Frauen aus der Ukraine auch in ukrainischer Sprache abgehalten. Ein großer ökumenischer Gedenkgottesdienst ist für kommenden Samstag geplant. Ab heute Vormittag wird es in einer Schule die Möglichkeit für Jugendliche geben, sich über das Erlebte auszutauschen. Einer der Toten ist ein 14-Jähriger aus der Region. - Inzwischen konzentrieren sich die Ermittlungen zur Unglücksursache auf die Schienen und Fahrgestelle. Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" plante die Deutsche Bahn auf der Strecke demnächst Sanierungsarbeiten an den Gleisen. Bayerns Innenminister Herrmann sagte dem BR, ein Fehler des Fahrpersonals sei derzeit nicht ersichtlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2022 07:00 Uhr