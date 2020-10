20 Städte und Kreise in Bayern sind auf der Corona-Ampel dunkelrot

Polizei setzt Blendgranaten gegen Demonstranten in Belarus ein

Minsk: Ungeachtet eines massiven Aufgebots an Sicherheitskräften haben erneut mehrere zehntausend Menschen in Belarus gegen Machthaber Lukaschenko protestiert. Allein in Minsk beteiligten sich laut Opposition mehr als 100.000 Demonstranten. Nach einem weitgehend friedlichen Verlauf setzte die Polizei am Abend Blend- und Lärmgranaten gegen sie ein. Die Demonstranten sollen laut Innenministerium eine Absperrung durchbrochen haben. Augenzeugen berichten von mehreren Verletzten. Menschenrechtsaktivisten zufolge wurden rund 100 Demonstranten in verschiedenen belarusischen Städten festgenommen. Um Mitternacht läuft außerdem das Ultimatum der Opposition ab: Tritt Präsident Lukaschenko bis dahin nicht zurück, soll es morgen zum Generalstreik kommen. In Belarus gibt es seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August Proteste - die Demokratiebewegung beansprucht den Wahlsieg für ihre Kandidatin Tichanowskaja.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 19:00 Uhr