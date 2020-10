20 Städte und Kreise in Bayern sind auf Corona-Ampel dunkelrot

CDU-Parteitag in geplanter Form ist offenbar vom Tisch

Berlin: Die CDU wird ihren Bundesparteitag am 4. Dezember nicht in der vorgesehenen Form abhalten. Das hätten führende Unionspolitiker in einer informellen Runde in Berlin beschlossen, schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Die offizielle Entscheidung wird tagsüber erwartet, wenn sich Präsidium und Vorstand treffen. Auf dem Tisch lagen Vorschläge für eine Verschiebung ins nächste Jahr, eine Verteilung auf mehrere Standorte mit Videoschalten oder auch eine Verlegung in eine Stadt mit niedrigeren Corona-Inzidenzzahlen. Nach der bisherigen Planung sollte der Bundesparteitag mit etwa 1.000 Delegierten in Stuttgart stattfinden. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des neuen Parteichefs - und damit eine Vorentscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 23:00 Uhr