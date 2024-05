20 Prozent der Jugendlichen kennen Begriff "Klimwandel" nicht

München: Rund 20 Prozent der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland haben noch nie vom Klimawandel gehört. Das ist das Ergebnis einer Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, das zum Bayerischen Rundfunk gehört. Befragt wurden knapp 1.500 Jugendliche. Auch beim Wissen über den Klimawandel an sich gab es große Unterschiede. So gebe es in der höchsten befragten Altersgruppe Teilnehmer, die das Wort zwar kennen, aber kaum etwas über die Ursachen und Folgen wissen. 87 Prozent der Befragten meinen, dass der Klimawandel sie in Zukunft betreffen wird. 64 Prozent äußerten Angst vor der globen Erwärmung. Insgesamt wünschen sich die Jugendlichen, mehr über das Thema zu erfahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 15:00 Uhr