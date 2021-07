20 Menschen werden nach Erdrutsch in Japan vermisst

Tokio: Eine gewaltige Schlammlawine hat in Japan mehrere Wohnhäuser mitgerissen. 20 Menschen werden vermisst. Die Bewohner von 25.000 Haushalten wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Das Unglück ereignete sich in Atami, rund 90 Kilometer südwestlich von Tokio. In der Region waren innerhalb von drei Tagen fast 800 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die Behörden verzeichnen in den vergangenen zehn Jahren jährlich rund 1.500 schwere Erdrutsche - doppelt soviele wie im Zeitraum zuvor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 12:00 Uhr