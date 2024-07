20 Menschen werden bei Straßenbahnunfall in Augsburg verletzt

Augsburg: Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen sind in der Nähe des Roten Tores 20 Menschen verletzt worden. Sechs von ihnen mussten in Krankenhäuser transportiert werden. Offenbar war eine Tram in der Eserwallstraße auf eine andere aufgefahren. Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

