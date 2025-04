20-Jähriger wird bei Bergunfall schwer verletzt

Schönau am Königsee: Ein 20-jähriger Wanderer hat sich bei einem metertiefen Sturz im Berchtesgadener Land schwer verletzt. Der Mann war mit zwei Freunden auf einem nicht markierten Steig am Brandkopf unterwegs. Laut Polizei folgte die Gruppe einer Tour, die eine Navigations-App vorgeschlagen hatte. Als die drei Männer einen Bachlauf überqueren wollten, um den ausgewiesenen Stufensteig zu erreichen, ging der 20-Jährige voraus. Dabei brach der Weg unter ihm weg und er stürzte mehrere Meter tief in das Bachbett. Ein weiterer Wanderer leistete erste Hilfe, bis die Bergwacht den Mann retten konnte. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

