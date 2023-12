20-Jähriger bleibt wegen Anschlagsplänen in Gewahrsam

Hannover: In Niedersachsen bleibt ein 20-Jähriger wegen Terrorverdachts in Gewahrsam. Das teilte das Landeskriminalamt mit. Der junge Mann war am Dienstag festgenommen worden, weil er einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll - möglicherweise in Hannover. Offenbar ist er ein Symphatisant der Terrororganisation Islamischer Staat. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen des Verdachts auf Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Laut Innenministerin Behrens stammt der Mann aus dem Irak. Zuletzt waren in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg zwei Jugendliche wegen Anschlagsplänen auf einen Weihnachtsmarkt festgenommen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 09:00 Uhr