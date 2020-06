20 Festnahmen nach Ausschreitungen in Stuttgart

Das Wetter: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe und in Teilen Niederbayerns wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. Sonst meist trocken und freundlich, vor allem in Unterfranken sonnig. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht an den Alpen einzelne Schauer. Die Aussichten: Morgen mehr Sonne als Wolken, vorübergehend ist Regen möglich. Dienstag und Mittwoch oft sonnig. Höchstwerte 21 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 10:00 Uhr