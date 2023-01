2 Milliarden Euro Minus in der Pflegeversicherung

Kurzmeldung ein/ausklappen Trauerfeier für verstorbenen Papst Benedikt in Rom

Rom: Auf dem Petersplatz findet die Trauerfeier für den an Silvester verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt statt. Der amtierende Pontifex Franziskus leitet das Requiem, wie der Vatikan mitteilte. Im Anschluss wird Benedikt in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. An der Trauerfeier in Rom nehmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil, aus Deutschland Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und Bayerns Ministerpräsident Söder. Benedikt war am Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Die Trauerfeier aus Rom wird live im BR Fernsehen übertragen.

