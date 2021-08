2. Liga: Siege für Darmstadt und Kiel

Bundeswehr zieht Sanitätsflugzeug aus Taschkent ab

Berlin: Die Bundeswehr hat nun auch ihr Sanitätsflugzeug aus dem usbekischen Taschkent abgezogen. Es war dort noch stationiert, um nach dem Terroranschlag in Kabul für die Versorgung Verletzter bereit zu stehen. Wie die Nachrichtenagentur DPA aus der Bundeswehr erfuhr, startete die fliegende Intensivstation in Richtung Wunstorf bei Hannover. Auch eine deutsche Transportmaschine mit Material an Bord brach zurück nach Deutschland auf. - Gestern Abend waren bereits drei Maschinen der Luftwaffe aus Taschkent in Wunstorf gelandet, die Soldaten aus dem Einsatz zurückbrachten. Damit endete die größte Evakuierungsoperation in der Geschichte der Bundeswehr. In elf Tagen hatte die Truppe rund 5.300 Menschen aus mindestens 45 Ländern aus Kabul ausgeflogen - überwiegend Afghanen, aber auch mehr als 500 Deutsche.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.08.2021 13:15 Uhr