2. Liga: Nürnberg und Fürth verlieren - Sankt Pauli bleibt Tabellenerster

Nürnberg: In der zweiten Fussball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg zuhause 0:2 gegen Sankt Pauli verloren. Greuther Fürth verlor ebenfalls - bei Hansa Rostock hieß es am Ende 1 zu 0 für die Gastgeber. Und Elversberg unterlag Holstein Kiel mit 0:2. Am Abend spielt noch Hannover gegen Kaiserslautern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 15:15 Uhr