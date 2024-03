2. Liga: Nürnberg holt ersten Auswärtssieg in diesem Jahr

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen gegen Borussia Dortmund 1:2 verloren. Zuvor hat Bayern-Stürmer Harry Kane einen Rekord von Uwe Seeler von 1964 eingestellt: Er schoss beim 8:1 der Münchner gegen Mainz das 30. Tor in seiner ersten Bundesliga-Saison. Augsburg gewann gegen Hoffenheim mit 1:0. In der zweiten Liga hat Nürnberg erstmals in diesem Jahr auswärts gewonnen - in Magdeburg gabs am Abend einen 1:0-Erfolg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 06:00 Uhr