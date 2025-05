2. Liga: Münster siegt und lässt Regensburg fast keine Chance zum Klassenerhalt

Jahn Regensburg steht kurz vor dem Abstieg aus der zweiten Fußball-Bundesliga: Nachdem Münster in Magdeburg mit 5:0 gewinnen konnte, hat der Jahn selbst bei einem Sieg morgen in Köln aufgrund des schlechten Torverhältnisses kaum noch eine Chance auf das Erreichen der Relegation. Außerdem gewann Paderborn am Abend mit 2:0 auf Schalke.

