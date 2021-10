2. Liga: Ingolstadt nicht mehr Tabellenletzter

Das Wetter in Bayern: teils trüb, vor allem an den Alpen sonnig, 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: gebietsweise noch bewölkt oder trüb, sonst freundlich, vor allem an den Alpen viel Sonnenschein. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht oft klar, später örtlich Nebel bei 4 bis minus 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Norden meist bewölkt oder trüb, sonst nach Nebel freundlich mit viel Sonne an den Alpen. Auch am Montag überwiegend sonnig. Am Dienstag meist bewölkt, sonnige Abschnitte nur in Alpennähe. Höchstwerte 11 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2021 15:00 Uhr