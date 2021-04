2. Liga: Hamburg verliert gegen Darmstadt

Hof schließt Schulen und verschärft Ausgangssperre

Hof: Als bundesweiter Corona-Hotspot verschärfen Stadt und Landkreis Hof die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Landrat Bär gab bekannt, dass die Schulen in der Region vorerst geschlossen bleiben. Eltern sollen die Notbetreuung für Kinder nur in Anspruch nehmen, wenn es gar nicht anders geht. Oberbürgermeisterin Döhla kündigte an, die nächtliche Ausgangsbeschränkung in Hof auf 20.30 Uhr vorzuziehen. Präsenzgottesdienste sind bis auf Weiteres untersagt. Ganz anders stellt sich die Lage in München dar. Weil auch heute die Wocheninzidenz unter 100 lag, wenn auch knapp, beginnen in Bayerns größter Stadt die Schulen am Montag wieder mit Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 17:00 Uhr