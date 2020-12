2. Liga Fürth verliert Tabellenführung

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Greuther Fürth die Tabellenführung verspielt. Die Spielvereinigung verlor zuhause gegen Heidenheim mit 0:1. Außerdem spielten: Hamburg - Hannover 0:1, Braunschweig - St Pauli 2:1 und Osnabrück - Karlsruhe 1:2. - Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti in Finnland hat die deutsche Frauenstaffel über 4 mal 6 Kilometer den dritten Platz geholt. Das DSV-Team musste sich nur den Staffeln aus Schweden und Frankreich geschlagen geben. Vorher hatte der Schwede Sebastian Samuelsson das Verfolgungsrennen gewonnen. Bester Deutscher war Benedikt Doll auf Rang fünf. Zum Ski Alpin: Der Kroate Filip Zubcic hat den Riesenslalom in Santa Caterina in Italien gewonnen. Auf Platz elf landete der beste Deutsche, Alexander Schmid aus Fischen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 17:00 Uhr