2. Liga: Fürth verliert in der Nachspielzeit in Köln

Zum Fußball: In der 2. Bundesliga hat Greuther Fürth eine Last-Minute-Niederlage in Köln hinnehmen müssen. 1:0 für die Kölner hieß es am Ende durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Darmstadt gewann zuhause gegen die Hertha aus Berlin mit 3:1. Und Magdeburg und Ulm trennten sich 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 16:00 Uhr