2. Liga: 1:0-Sieg für Fürth - 0:5-Heimpleite für den Club

zum Sport: In der zweiten Fußballbundesliga bleibt Fürth in der Spitzengruppe. Die Mittelfranken schafften in Braunschweig einen 1:0 Sieg. Nürnberg dagegen verlor sein Heimspiel gegen Düsseldorf 0:5. Die Partie Kiel gegen Wiesbaden endete 3:2

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 15:15 Uhr