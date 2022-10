2. Fußballbundesliga: Regensburg gewinnt, Nürnberg spielt torlos

Bayern-SPD wählt von Brunn zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl

München: Der bayerische SPD-Landes- und Fraktionschef von Brunn führt seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in Bayern im kommenden Herbst. Der 53-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag in München 93 Prozent der Stimmen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Von Brunn rief in seiner Rede die rund 300 Parteitags-Delegierten zu Geschlossenheit auf. "Zukunft und Zusammenhalt - das ist mein Versprechen für Bayern und wir Sozis halten unsere Versprechen", sagte er wörtlich. Prominenter Beistand kam aus Berlin: Bundeskanzler Scholz war extra nach München gereist und sicherte von Brunn seine Unterstützung zu. Schon im September hatten die bayerischen Grünen ihre Landtagsfraktionschefs Schulze und Hartmann zum Spitzenduo für die Landtagswahl gekürt. Im November will sich die FDP festlegen; die anderen im Landtag vertretenen Parteien lassen sich Zeit bis ins neue Jahr.

