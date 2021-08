Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Zum Auftakt des 5. Spieltags in der zweiten Liga haben Nürnberg und Ingolstadt ihre Partien gewonnen. Der Club besiegte Karlsruhe mit 2:1 und rückt vorerst auf den dritten Tabellenplatz vor. Ingolstadt war in Sandhausen mit 2:0 erfolgreich, bleibt aber in der Abstiegszone.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 20:45 Uhr