2. Fußball-Bundesliga: Regensburg verliert 0:3 in Paderborn

Zum Fußball: Regensburg hat in der 2. Liga zum sechsten Mal in Folge keinen Sieg geholt und keinen eigenen Treffer erzielt. In Paderborn verlor die Mannschaft am Abend mit 0:3 - und bleibt damit auf dem letzten Tabellenplatz. Der Karlsruher SC hat derweil den Sprung an die Tabellenspitze verpasst - das Heimspiel gegen Darmstadt endete 3:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 21:00 Uhr