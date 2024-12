2. Fußball-Bundesliga: Magdeburg schlägt Düsseldorf mit 5:2

Zum Fußball: In der zweiten Liga hat Magdeburg am Abend sein Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf mit 5 zu 2 gewonnen. Elversberg unterlag zu Hause Schalke mit eins zu vier. In der Bundesliga empfängt Tabellenführer FC Bayern gerade RB Leipzig.

