2. Fußball-Bundesliga: Fürth gewinnt, Nürnberg verliert

Fürth: Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga 2:0 gegen Wehen Wiesbaden gewonnen. Nürnberg unterlag in Karlsruhe mit 1:4. Außerdem gewann Holstein Kiel 3:0 in Kaiserslautern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2023 15:30 Uhr