2. Fußball-Bundesliga Frankenderby endet unentschieden

Wetter: Bewölkt mit etwas Schnee oder Regen, Höchstwerte 1 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt, im nördlichen Franken kurze Auflockerungen. An den Alpen zeitweise Schnee, sonst nur vereinzelt Niederschläge. In der Nacht überwiegend bewölkt, im Süden zum Teil auch Schneeregen und Schnee mit Glättegefahr. Tiefstwerte minus 2 bis plus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Zunächst wechselnd bewölkt, meist nur kurze sonnige Abschnitte. An den Alpen morgen gelegentlich Schnee. Am Mittwoch viel Sonnenschein. Höchstwerte 2 bis 9, am Mittwoch bis 13 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.03.2021 17:00 Uhr