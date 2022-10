2. Fußball-Bundesliga: Darmstadt und Paderborn bleiben am HSV dran

Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt mit Regen, 14 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Franken freundliche Abschnitte, aber auch vereinzelt Schauer. Sonst überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen, vor allem in Alpennähe. Höchstwerte 14 bis 18 Grad. In der Nacht meist trocken, stellenweise Nebel bei 9 bis 2 Grad. Morgen im Norden und im Bayerischen Wald nach zähem Nebel sonnig; sonst teils bewölkt oder trüb. Am Montag im Süden lokale Schauer, am Dienstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, Höchstwerte 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2022 12:00 Uhr