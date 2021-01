Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sandhausen: In der zweiten Bundesliga hat Nürnberg die vierte Niederlage in Folge kassiert. Beim SV Sandhausen verloren die Franken mit 0:2 und bleiben in der Tabelle auf Platz 14. Die Ergebnisse der anderen Begegnungen: Bochum - Karlsruhe: 3:4 und Heidenheim - St. Pauli: 1:2

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 17:00 Uhr