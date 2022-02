2. Bundesliga: Jahn Regensburg verliert bei Schalke

Synodaler Weg will Änderungen in der katholischen Sexualmoral

Frankfurt am Main: Mit großer Mehrheit hat sich der Synodale Weg der Katholiken in Deutschland für eine Modernisierung der kirchlichen Sexualmoral ausgesprochen. Konkret geht es um Empfängnisverhütung und Homosexualität im Katechismus, also der verbindlichen Text-Sammlung der katholischen Lehre. Die Vollversammlung in Frankfurt stimmte in Erster Lesung mehrheitlich für zwei entsprechende Papiere, die zur weiteren Bearbeitung in das zuständige "Forum" des Synodalen Wegs überwiesen wurden. Darin wird dem Papst unter anderem empfohlen, Homosexualität neu zu bewerten. Gelebte gleichgeschlechtliche Sexualität sei keine Sünde und in sich nicht als schlecht zu beurteilen, heißt es in dem Papier. In einer lebhaften, aber sachlichen Debatte wurde in der Synodalversammlung mehrfach die Meinung geäußert, dass die geltende katholische Sexualmoral kaum mehr etwas mit der Lebensrealität vieler Katholiken zu tun habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2022 16:00 Uhr