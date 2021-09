2. Bundesliga: Ingolstadt fährt gegen Düsseldorf Heimniederlage ein

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fussball: In der Zweiten Bundesliga hat Ingolstadt heute erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Schanzer verloren 1 zu 2 gegen Düsseldorf. Ebenfalls 1 zu 2 endete die Partei zwischen Paderborn und Kiel. Und auch Karlsruhe konnte zuhause nicht punkten. Im Spiel gegen St. Pauli unterlag der KSC mit 1 zu 3. [Am Abend treffen in der zweiten Liga noch Rostock und Schalke aufeinander.]

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2021 16:00 Uhr