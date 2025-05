1.FC Köln nimmt seinen ehemaligen Trainer Funkel wieder unter Vertrag

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln holt im Saisonendspurt Trainer-Routinier Friedhelm Funkel. Der 71-Jährige tritt die Nachfolge von Gerhard Struber an, den die Rheinländer gemeinsam mit Sport-Geschäftsführer Christian Keller entlassen haben. Nach dem 1:1 gegen Absteiger Jahn Regensburg am Wochenende sehen die Kölner den Aufstieg in die erste Liga in Gefahr. Funkel hat beim FC bis zum Ende der Saison unterschrieben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2025 12:15 Uhr