19.000 Flüchtlinge aus Bergkarabach sind in Armenien angekommen

Jerewan: Aus der Konfliktregion Bergkarabach sind nach Angaben der armenischen Regierung mittlerweile mindestens 19.000 Flüchtlinge in Armenien angekommen. Die meisten Menschen trafen demnach in der Stadt Goris ein, der ersten Anlaufstelle hinter der Grenze. Wie Reporter berichten, ist der Latschin-Korridor - die einzige Landverbindung zwischen Bergkarabach und Armenien - immer noch überfüllt. In Bergkarabach war gestern ein Treibstofflager explodiert; die Zahl der Toten ist inzwischen auf mindestens 20 gestiegen. Die Nachrichtenagentur Interfax Aserbaidschan berichtet sogar von 125 Toten. Zahlreiche Verletzte werden im Krankenhaus behandelt. Viele der Opfer hatten sich mit Treibstoff für die Flucht durch den Latschin-Korridor eindecken wollen. Vergangene Woche hatte Aserbaidschan die Kaukasus-Region angegriffen, in der überwiegend ethnische Armenier leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 20:00 Uhr