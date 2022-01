19 Tote und viele Verletzte bei Wohnhausbrand in New York

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Bei einem Wohnhausbrand in New York sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, wurden im Stadtteil Bronx rund 60 Personen verletzt, viele von ihnen lebensgefährlich. Laut Feuerwehr waren die Flammen in einer Wohnung des 19-stöckigen Gebäudes ausgebrochen - offenbar durch ein kaputtes elektrisches Heizgerät. Weil die Tür der Wohnung offen stand, habe sich der Rauch im ganzen Haus rasch ausgebreitet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 03:00 Uhr