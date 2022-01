Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: In der amerikanischen Ostküstenmetropole sind mindestens 19 Menschen bei einem Großbrand ums Leben gekommen - unter ihnen neun Kinder. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar von einem kaputten Heizgerät in einem Apartment. Der Rauch breitete sich schnell im gesamten 19-stöckigen Gebäude aus. Derzeit kämpfen Ärzte um das Leben von mehr als sechzig Verletzten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 06:00 Uhr