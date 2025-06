19-Jähriger verwüstet St. Anna Basilika in Altötting

Altötting: Ein 19-Jähriger hat in der Stadt die Basilika St. Anna verwüstet. Der Münchner hat sich laut Polizei gestern Abend bewusst einschließen lassen, sakrale Gegenstände beschädigt und dabei einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Heute früh entdeckte ein Mitarbeiter den Täter in der Kirche und rief die Polizei. Als eine Beamtin den 19-Jährigen festnehmen wollte, biss er ihr in den Oberschenkel. Der junge Mann kam in eine psychiatrische Klinik. Der Abschlussgottesdienst der Straubinger Wallfahrt nach Altötting musste in eine andere Kirche verlegt werden.

