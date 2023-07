Meldungsarchiv - 25.07.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ehrwald: Bei einem schweren Unfall mit einem Reisebus in Tirol ist ein Mensch ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Der Bus war am Nachmittag bei Ehrwald in der Nähe der bayerischen Grenze frontal mit einem Auto zusammengeprallt, das dabei in die Loisach geschleudert wurde. Der 19-jährige Fahrer aus Deutschland starb noch an der Unfallstelle. Im Bus wurden der Fahrer und die Reiseleiterin verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2023 01:00 Uhr