19-Jähriger gesteht vor Bayreuther Gericht Tötung seiner Ex-Freundin

Bayreuth: Ein 19-Jähriger hat vor dem Landgericht gestanden, seine 18-jährige Ex-Freundin getötet zu haben. Geplant habe er die Tat allerdings nicht, so der Angeklagte beim Prozessauftakt. Laut den Ermittlungen soll er am Tattag zum Opfer gefahren sein und die junge Frau nach dem Öffnen der Haustür niedergestochen haben. Er sei eifersüchtig gewesen, sagte der 19-Jährige vor Gericht. An dem Tag habe er aber eigentlich sich selbst umbringen wollen. Für den Prozess sind bis zum 8. November neun weitere Verhandlungstage angesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 00:00 Uhr