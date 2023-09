19-Jährige stirbt bei Busunfall in Österreich

Micheldorf: Bei einem Unfall mit einem aus Berlin kommenden Reisebus sind in Österreich eine Frau getötet und etwa 20 Menschen verletzt worden. Laut einer Polizeisprecherin war der Doppeldecker-Bus auf dem Weg nach Triest in Italien. Das Fahrzeug kam demnach in den frühen Morgenstuden bei Micheldorf in Kärnten auf einer Schnellstraße von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene und kippte um. Eine 25-jährige Deutsche wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Toten handelt es sich um eine 19 Jahre alte Österreicherin. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich zwei Fahrer sowie 40 Passagiere aus Österreich, Slowenien, Italien, Deutschland und der Ukraine an Bord befunden. Sie wurden zum Teil mit hydraulischen Geräten aus dem Bus geholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 16:00 Uhr